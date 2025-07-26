لالش بورك يقيم جلسة حوارية مخصصة حول تهيئة الطلبة المقبلين على السادس الإعدادي

ضمن نشاطات مركز لالش سنوني ومكاتبه، نظم مكتب لالش بورك يوم الأربعاء الموافق 23 تموز 2025، جلسة حوارية مخصصة حول كيفية تهيئة الطلبة المقبلين على السادس الإعدادي، وسبل الاستفادة من العطلة الصيفية في الإعداد الدراسي، بالإضافة إلى مناقشة طرق التغلب على الخوف والقلق الدراسي الذي يواجهه أغلب الطلبة في هذه المرحلة المهمة.

تم خلال الجلسة طرح ومناقشة عدد من المحاور التربوية والنفسية، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء ومداخلات الحضور من المعلمين و المدرسين وطلبة ومهتمين، والتي أسهمت في إثراء النقاش وتحديد الاحتياجات الفعلية للطلبة.

وبناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات، رأى القائمون على النشاط ضرورة:

• تنظيم جلسة مخصصة مباشرة مع الطلبة أنفسهم لمناقشة التحديات التي يواجهونها بشكل أوسع.

• فتح دورات صيفية تعليمية وتطويرية تساعدهم في الاستعداد المبكر للمناهج الدراسية والتفوق فيها.

يأتي هذا النشاط في إطار سعي مركز لالش ومكاتبه إلى دعم فئة الشباب والطلبة، وتهيئة بيئة تعليمية ونفسية مناسبة تسهم في بناء جيل واعٍ ومثابر

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