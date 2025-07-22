اختتام دورة رياضة الاطفال

مكتب لالش خانصور

يسرّنا أن نحتفل باختتام “دورة رياضة الأطفال” التي امتدت على مدار شهرٍ كامل من 20 حزيران إلى 20 تموز 2025، لـ25 طفل.

وشهدت خلالها العديد من الأنشطة التعليمية، التوعوية، والترفيهية، شملت:

•التوعية الصحية

•تعليم أساسيات القراءة والحساب

•التوجيه في الآداب العامة

•أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي

وغيرها من الفعاليات التي أسهمت في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

يوم الثلاثاء، الموافق 22/7/2025. في مركز مؤسسة البارزاني الخيرية. تُختتم الدورة بتنظيم من مكتب لالش خانصور، وبمشاركة وحضور أهالي الأطفال.

نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى ميسّري الدورة ومتطوعي المؤسسة، وبالأخص الأستاذ سعد، مدير المركز ومدرب البرامج، لما قدّموه من حرصٍ وجهدٍ واضحين في إنجاح هذا البرنامج. كما نثمّن الدعم والمتابعة المباشرة من مسؤول مكتب لالش خانصور.

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