تكريم نخبة من المعلمين في شنكال

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ) قام مركز لالش شنكال بتكريم مجموعة من الأساتذة على ملاك تربية شنكال للدراسة الكوردية و الذين رغم إحالتهم على التقاعد منذ بداية العام الجديد إلا أنهم استمروا على تدريسهم بشكل طوعي و دون مقابل في مدارسهم .. و كأنهم لم يتقاعدوا . و الى هذا اليوم كان تواجدهم مستمرا في المدرسة .



و قد رأى مركز لالش شنكال ان تكريمهم و الإشادة بهم و بدورهم الإنساني أقل ما يمكن أن يقدم لهم . حيث تم تكريمهم و منحهم شهادات تقديرية و قدم لهم الشكر والامتنان .

من جانب آخر تم تكريم مشرفي التربية للدراسة الكوردية في شنكال تقديرا لجهودهم و دورهم الفعال في خدمة العملية التعليمية و التربوية ..

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية