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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تكريم نخبة من المعلمين في شنكال

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تكريم نخبة من المعلمين في شنكال

اعلام لالش شنكال
بتاريخ ( ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ) قام مركز لالش شنكال بتكريم مجموعة من الأساتذة على ملاك تربية شنكال للدراسة الكوردية و الذين رغم إحالتهم على التقاعد منذ بداية العام الجديد إلا أنهم استمروا على تدريسهم بشكل طوعي و دون مقابل في مدارسهم .. و كأنهم لم يتقاعدوا . و الى هذا اليوم كان تواجدهم مستمرا في المدرسة .


و قد رأى مركز لالش شنكال ان تكريمهم و الإشادة بهم و بدورهم الإنساني أقل ما يمكن أن يقدم لهم . حيث تم تكريمهم و منحهم شهادات تقديرية و قدم لهم الشكر والامتنان .
من جانب آخر تم تكريم مشرفي التربية للدراسة الكوردية في شنكال تقديرا لجهودهم و دورهم الفعال في خدمة العملية التعليمية و التربوية ..

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