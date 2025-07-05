لالش شنكال يختتم دورة تعليمية باللغة الانكليزية

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه وفي يوم الجمعة الموافق 2025/7/4 قام مركز لالش شنكال بالتعاون مع مركز روناهي التعليمي في ناحية خانكي بأختتام دورة للغة الأنكليزية و بحضور مدير مركز لالش شنكال الأستاذ خشو مرزا عطو وجمع غفير من الأساتذة والمثقفين.

وقد شارك في الدورة اكثر من 40 طالب وطالبة من الفئات العمرية 8 سنوات إلى 15 سنة وقد استمرت الدورة 30 يوما وقد اقيم حفلا بمناسبة انتهاء الدورة تضمنت فقرات مختلفة وقد عبر المشاركون في الدورة عن فرحتهم وشكرهم لمركز لالش شنكال في دعمهم المتواصل لشريحة الطلبة.

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