مكتب لالش / كرعزير ينظم بطولة كروية بمناسبة انتهاء العام الدراسي

نظم مكتب لالش / كرعزير بطولة كروية لأساتذة مدارس ناحية القحطانية، وذلك تزامنًا مع انتهاء السنة الدراسية، وضمن جهوده المستمرة في دعم النشاطات الرياضية والاجتماعية في المنطقة.

وقد أقيمت المباراة النهائية للبطولة يوم الخميس الموافق 3/7/2025، وجمعت بين فريقي اعدادية القحطانية ومتوسطة الوردية، حيث انتهت المباراة بفوز فريق إعدادية القحطانية بركلات الترجيح (3-2).

وفي ختام البطولة، تم توزيع الهدايا التقديرية على الفريق الفائز من قبل مكتب لالش، وبحضور عدد من الأساتذة والجمهور الكريم وممثلي المكتب، الذين أعربوا عن سعادتهم بنجاح الفعالية وما حملته من أجواء رياضية إيجابية وروح تنافسية عالية.

ويؤكد مكتب لالش استمراره في دعم المبادرات التربوية والرياضية التي تسهم في تنمية روح التعاون والمشاركة بين الكوادر التعليمية والمجتمع المحلي.

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