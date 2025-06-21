مكتب لالش تل قصب يقيم مسابقة ثقافية وعلمية في مخيم إيسيان

أقام مكتب لالش تل قصب، يوم الجمعة الموافق 20/6/2025، مسابقة ثقافية وعلمية متميزة في مخيم إيسيان، بحضور جماهيري واسع شمل عدداً كبيراً من المدرسين والمعلمين ونخبة من الخريجين.

وشارك في المسابقة 12 فريقاً، تألف كل فريق من أربعة أشخاص، حيث تنافسوا في أجواء من الحماس والروح الرياضية. وفي ختام المسابقة، تم توزيع الجوائز على الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني، وسط ترحيب وتقدير من الحاضرين.

وقد عبّر المشاركون والحضور عن شكرهم وامتنانهم لمكتب لالش تل قصب على تنظيم هذه الفعالية النوعية، والتي تُعد الأولى من نوعها في المخيم، نظراً للإقبال الكبير والمشاركة الفاعلة التي شهدتها.

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