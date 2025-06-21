من نشاطات مكتب لالش تل بنات القديمة

اعلام مركز لالش شنكال

قام في يوم الخميس الموافق 19/6/2023 مكتب لالش تل بنات القديمة بعقد اجتماع موسع مع مجموعة من المثقفين من المعلمين والمدرسين وخريجي الكليات والمعاهد في الموقع البديل لمركز لالش شنكال (قاعة لالش قصر يزدين) في ناحية خانكي وتضمن برنامج موظفي الاقتراع وضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة وبقوة

وأبدى الحضور استعدادهم التام للتقديم على موظفي الاقتراع وفي الختام ايضا اجرى مكتب تل بنات مسابقة ثقافية تضمنت اربع مجموعات وتم طرح اسئلة متنوعة وفاز في المسابقة فريق( مدرسة شفان ميديا) وتم تكريم الفرق المشاركة بالهدايا والجوائز الرمزيه وتكريم الفريق الفائز الاول ب(دريس كرة القدم)وذلك تشجيعا لهم من قضاء العطلة الصيفية بالألعاب الرياضية والمسابقات الثقافية من اجل خلق بيئة وأجواء إيجابية لهم.

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