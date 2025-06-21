مكتب لالش بورك ينظم دورة تدريبية حول “أساسيات الرسم

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش سنون ومكاتبه، نظّم مكتب لالش بورك دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام حول “أساسيات الرسم”، وذلك بإشراف مباشر بتاريخ 19 حزيران 2025.

جاءت هذه الدورة بهدف تنمية المواهب الفنية وتقديم أساسيات الرسم للمشاركين، بالإضافة إلى إضفاء أجواء ترفيهية وتغيير الحالة النفسية لبعض الطلبة بعد انتهاء عامهم الدراسي.

شهدت الدورة مشاركة فعّالة من عدد من الطلبة والمواهب الشابة، وتم في ختامها توزيع هدايا تقديرية على المشاركين. كما تم تكريم الرسام نشوان حجي بهدية رمزية تقديراً لمشاركته المتميزة وإبداعه، وتم تقديم عدد من اللوحات له دعمًا لموهبته الفنية وتشجيعًا لاستمراره في هذا المجال. شاركت في هذه الدورة كلا الجنسين.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود مركز لالش المستمرة في دعم الشباب والمواهب وتنشيط الجوانب الثقافية والفنية في المجتمع.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية