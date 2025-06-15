ختام فعاليات “مركبة التراث” في قرية ئيسيان بأجواء فلكلورية مميزة

وسط أجواء من الغناء والموسيقى المستوحاة من الفلكلور الإيزيدي، اختُتمت اليوم السبت 14 أيار 2025 فعاليات برنامج مركبة التراث، وذلك في قاعة لالش بقرية ئيسيان، بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية وجمهور من المشاركين والضيوف.

واستمر البرنامج على مدار خمسة أيام، قُدمت خلالها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التراثية المتنوعة التي هدفت إلى إبراز الموروث الثقافي والفني للإيزيديين.

وتضمنت فقرة الختام عرضًا موسيقيًا وغنائيًا أحيته مجموعة من الشباب المهتمين بالفن والموسيقى التراثية، كما أضفت مجموعة من الفتيات طابعًا فلكلوريًا مميزًا من خلال ارتدائهن الأزياء الإيزيدية التقليدية.

وفي ختام الفعاليات، جرى توزيع شهادات تقديرية على المشاركين، قدّمها عدد من الضيوف إلى جانب إدارة مكتب لالش في ئيسيان، تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح البرنامج.

يُذكر أن مركبة التراث هو أحد البرامج الثقافية التي ترعاها منظمة ميزوبوتاميا (بلاد ما بين النهرين)، والتي تسعى إلى حفظ وتعزيز التراث الثقافي في مناطق العراق المتنوعة.

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