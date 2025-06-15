محاضرة تاريخية بعنوان “تاريخ قرية ئيسيان” في قاعة لالش – ئيسيان

أُقيم في يوم الجمعة 13 حزيران 2025، في قاعة لالش بقرية ئيسيان، محاضرة تاريخية قيّمة بعنوان “تاريخ قرية ئيسيان”، قدّمها الأستاذ قاسم ميرزا، وذلك ضمن فعاليات برنامج مركبة التراث، وبحضور عدد من المشاركين في البرنامج من أبناء القرية.

تطرّق المحاضر خلال حديثه إلى أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها قرية ئيسيان، موثّقًا المراحل التي عاشتها القرية من النواحي السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، كما استعرض التحولات التي طرأت عليها عبر العقود، مع التركيز على دورها في محيطها الجغرافي والثقافي.

وقد تفاعل الحضور مع المحاضرة من خلال مداخلاتهم وأسئلتهم، مما ساهم في إثراء النقاش وتعزيز الفائدة المعرفية لدى الجميع.

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