لالش دووكري يضع لمسة جمالية على حديقة المركز الصحي في دووكري

ضمن نشاطات مركز لالش سنوني ومكاتبه حيث قام مكتب لالش دووكري يوم السبت بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٥

بتكملة حديقة مركز الصحي في دووكري وتضمن النشاط وضع ورود وأشجار الزينة الطبيعية في الحديقة وكذلك الورود الاصطناعية في أماكن محددة من المركز.

وبلغ عدد الورود او الأشجار الطبيعية والمصطنعة ٣٠ تم توزيعها في حديقة المركز لاضفاء طابع جمالي للحديقة والمركز وكذلك وضع البعض منها داخل بناية المركز.

وبدورهم شكرا مدير المستوصف وكادره جهود مركز لالش ومكاتبه في هكذا نشاطات تعم بالفائدة على المركز الصحي والمجتمع لجماليته.

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