قرية إيسيان.. انتهت الأنشطة في المركبة التراثية.

افتُتحت الفعاليات بمحاضرة مقتضبة ألقاها الأستاذ عمر سعيد، نظرًا لضيق الوقت، حول الفلكلور والتراث الإيزيدي، استعرض فيها ما يميز هذا التراث الأصيل، مشيرًا إلى العناصر الدخيلة التي تسللت إليه، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الموروث الحقيقي الأصيل.

افتُتحت الفعاليات بمحاضرة مقتضبة ألقاها الأستاذ عمر سعيد، نظرًا لضيق الوقت، حول الفلكلور والتراث الإيزيدي، استعرض فيها ما يميز هذا التراث الأصيل، مشيرًا إلى العناصر الدخيلة التي تسللت إليه، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الموروث الحقيقي الأصيل.