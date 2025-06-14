أيسيان.. محاضرة تاريخية بعنوان “تاريخ قرية ئيسيان”.

أُقيمت ، الجمعة 13 حزيران 2025، في قاعة لالش ب قرية ئيسيان، محاضرة تاريخية قيّمة بعنوان “تاريخ قرية ئيسيان”، قدّمها الأستاذ قاسم ميرزا، وذلك ضمن فعاليات برنامج مركبة التراث، وبحضور عدد من المشاركين في البرنامج من أبناء القرية.

أُقيمت ، الجمعة 13 حزيران 2025، في قاعة لالش ب قرية ئيسيان، محاضرة تاريخية قيّمة بعنوان “تاريخ قرية ئيسيان”، قدّمها الأستاذ قاسم ميرزا، وذلك ضمن فعاليات برنامج مركبة التراث، وبحضور عدد من المشاركين في البرنامج من أبناء القرية.