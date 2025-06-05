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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

مكتب لالش دووكري يكرم 30 من الطلبة المتفوقين في مجمع حطين

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مكتب لالش دووكري يكرم 30 من الطلبة المتفوقين في مجمع حطين

تم تكريم (٣٠) من الطلبة والطالبات الأوائل في مدرسة به روه ري الأساسية للدراسة الكوردية في مجمع حطين وذلك في ختام السنة الدراسية الكورس الثاني من خلال تقديم هدايا وشهادات تقديرية للمتفوقين والمتفوقات من قبل مكتب لالش دووكري وبحضور الكادر التدريسي في أجواء مليئة بالسعادة والسرور.

وشكر الملاك التدريسي جهود مركز لالش سنوني في دعم العملية التربوية وحث الطلبة على الاهتمام بالدراسة لاهميته في نهوض المجتمعات والشعوب.

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