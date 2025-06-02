مكتب لالش خانصور يُكرم الطلبة الأوائل

ضمن نشاطات مركز لالش فرع سنوني / مكتب خانصور، نُظِّمت فعالية خاصة لتكريم الطلبة المتفوقين، حيث جرى تكريم الطلبة الأوائل على الصفوف، بالإضافة إلى الثلاثة الأوائل على مستوى المدرسة، من المدرسة الإعدادية الكوردية للصفين العاشر والحادي عشر، والبالغ عددهم 34 طالبًا وطالبة.



حضر الحفل نخبة من الأساتذة، وأولياء أمور الطلبة، منظمات المجتمع المدني، وعدد من الضيوف الكرام، وسط أجواء احتفالية عبّرت عن الفخر والاعتزاز بجهود الطلبة وإنجازاتهم.

وخلال الفعالية، قامت إدارة الإعدادية الكوردية في مخيم جم مشكو بتكريم مكتب لالش خانصور تقديرًا لدوره الفاعل والمتميز في دعم الطلبة.

1 – 6 – 2025

مكتب لالش خانصور

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