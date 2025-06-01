توزيع منحة الناجين الإيزيديين عن شهر أيار بدعمٍ من حكومة كوردستان

انطلقت في قاعة لالش 1 بمجمّع شاريا في محافظة دهوك، السبت، أعمال توزيع منحة شهر أيار للناجيات والناجين الإيزيديين، ضمن مبادرة إنسانية مقدّمة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في إطار الدعم المتواصل لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش.

وشهدت الفعالية حضور النائب المهندس محما خليل عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب سعيد جردو، رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، وبمشاركة عدد من الناجين والناجيات من الإبادة، وذويهم، وممثلين عن المكون الإيزيدي.

وتجلّى خلال المناسبة مشهد إنساني يعكس معاني التضامن الصادق والدعم الحقيقي لمن واجهوا أبشع الجرائم، في تأكيد واضح على الالتزام الأخلاقي والوطني الذي تتبناه حكومة الإقليم وقيادته.

وأوضح النائب محما خليل أن “المنحة المقدمة ليست مجرد دعم مالي، بل خطوة أولى نحو تعافي كامل للناجين والناجيات، من خلال توفير فرص التعليم، والتمكين الاقتصادي، واستعادة الكرامة والثقة بالنفس”.

وأشار إلى أن المبادرة تمثّل بداية لمسار متكامل يشمل:

أولاً- تأهيل الناجين نفسيًا واجتماعيًا

ثانياً- دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص العمل

ثالثاً- تمكين الناجين من استعادة دورهم في المجتمع

كما أكد النائب أن الناجيات الإيزيديات هنّ مثالٌ حي للإرادة والصبر، وأثبتن قدرة استثنائية على تجاوز المحنة والمساهمة في إعادة بناء مجتمعاتهن عبر التعليم، والعمل الإنساني، والدعم النفسي.

وفي ختام تصريحه، شدّد على أهمية مواصلة دعم هذه الشريحة المهمة، داعيًا إلى استكمال ملف التعويضات القانونية العادلة ومواصلة الجهود لتحرير المختطفين والمختطفات المتبقين، إضافةً إلى إشراك المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولية إنصاف ضحايا الإبادة.

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