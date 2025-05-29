سليمان فانو: نبذة عن مخيم التنمية البشرية 13 لمؤسسة بارزان الخيرية

نبذة عن مخيم التنمية البشرية 13 لمؤسسة بارزان الخيرية

سليمان فانو

قبل اكثر من عام تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين مركز لالش ومؤسسة بارزان الخيرية بعد عدة اجتماعات ولقاءات بين مسؤولي الطريفين والتي بموجبها تم الاتفاق على عمل تنسيق وتعاون لاقامة انشطة منوعة،

وعلى ضوئها قام ( مركز لالش فرعي شنكال وسنوني من جهة ومكتب دهوك لمؤسسة بارزان الخيرية من الجهة الاخرى) بعمل العديد من الانشطة والفعاليات في العديد من مخيمات النازحين بالاضافة الى اماكن اخرى والمهمة الاخرى بين الطرفان(مركز لالش ومؤسسة بارزاني الخيرية) كان عمل مخيمات للتنمية البشرية بشكل سنوي حيث كان المخيم الاول في 4/4/2024 والتي شارك فيه (90) شاب وشابة من المكون الايزدي والمخيم الثاني كان هذا المخيم الذي سوف اوضحه بشكل مختصر( مخيم التنمية البشرية رقم 13لمؤسسة بارزاني الخيرية):ـ

1/ الاسم: مخيم التنمية البشرية 13- بارزان

2/ الموقع: كوردستان – منطقة بارزان – قرية أفدلان

3/ التاريخ: الخميس 23/5/2025 – الثلاثاء 27/5/2025

4/ المنظمين: مركز لالش الثقافي والاجتماعي ومؤسسة بارزان الخيرية

5/ عدد المشاركين: (66) شخص من المكون الايزدي من طلبة الجامعات فما فوق من مختلف المناطق الايزدية ومن كلا الجنسين

6/ الدعم: جميع الموارد المالية كانت بدعم مباشر من لدن السيد مسرور بازراني رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان من خلال مكتبه الخاص

7/ ألية العمل: عمل 7 مجاميع داخلية من المشاركين لتوزيع المهام فيما بينهم على مدار ايام المخيم وكان لكل مجموعة اسم وهم(باوةرى، ئازادى، زانست، راستى، اشتى، نشتيمان، ياسا )

8/ البرنامج اليومي:

1ـ الساعة 5 صباحا رياضة صباحية لمدة ساعة كاملة( المشي والهرولة، التمارين والتأمل

الذهني على شاطىء الماء(الزاب الاعلى))

2ـ الوجبة الصباحية(الريوك) ساعة 6 الى ساعة 6:50 صباحا

3ـ ساعة 7 الى ساعة 7:30 صباحا تحية العلم

4ـ ساعة 7:30 الى الساعة 8 صباحا مراجعة ما تم خلال اليوم السابق وكان يديرها

كروب(مجموعة) المشاركين الذين وقع عليهم المهمة لذلك اليوم

5ـ ساعة 8 صباحا الى الساعة 10 صباحا المحاضرة الاولى ويتخللها استراحة لمدة عشرة

دقائق

6ـ ساعة 10:30 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا موعد المحاضرة الثانية

7ـ ساعة 12:30 – 1:30 بعد الظهر وجبة الغداء

8ـ ساعة 2 بعد الظهر موعد الانطلاق لزيارة احد أو اكثر من الاماكن في منطقة بارزان

9ـ ساعة 5 عصرا العودة الى المخيم

10ـ ساعة 6:30 – 7:30 مساءا موعد وجبة العشاء

11ـ ساعة 8 مساءا التجمع في قاعة المحاضرات لعمل نشاط ثقافي او علمي مثل مسابقة أو

مشاهدة فيديوهات متعلقة بالمخيمات او المواقع التي سوف يتم زيارتها في اليوم التالي

12ـ ساعة 9 – 10 مساء التجمع في ساحة المخيم للغناء والفعاليات الترفيهية

13ـ ساعة 10:30 مساءا موعد النوم.

9/ المحاضرات: تم القاء (6) محاضرات خلال المخيم وهم كالتالي:ـ

1ـ بير خلات(كاتب وعلمدار ايزدي) / الثقافة الدينية الايزدية

2ـ خدر دوملي(مدرب دولي) / كيفية ايصال الرسالة بالمختصروفي الوقت المناسب

3ـ اسعد رشيد( استاذ جامعي) / المناعة النفسية

4ـ عبدالسلام مدني( مدرب دولي) / القيادة الناجحة

5ـ دكتورة جيهان سليم( استاذة جامعية) / الأتكيت

6ـ النائبان محما خليل وشريف سليمان (عضوي البرلماني العراقي) / حوار مفتوح عن مهام البرلمان

ولا ننسى تمت اعطاء دورة لمدة 3 ساعات في اليوم الاول عن الاسعافات الاولية من قبل اختصاصيين.

10/ الحفلة الختامية:

1ـ حضرها نخبة مميزة من الشخصيات امثال ناظم هركي مسؤول فرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، رشو مالو ولازمة يوسف كاركيري الفرع المذكور، محما خليل وشريف سليمان عضوي البرلماني العراقي، سلام خيرو مدير مكتب النائبة فيان دخيل، بير ديان مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، سعيد جردو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش وعدد من اعضاء الهيئة بالاضافة الى السيد رواج حاجي عضو الهيئة الادارية لمؤسسة بارزاني الخيرية ومدير المخيم.

2ـ فقرات الحفلة:دقيقة صمت على ارواح الشهداء، كلمات الجهات المعنية،فقرة غنائية من قبل فرقة ئيزدا الموسيقية، توزيع شهادات التخرج والمشاركة ومن ثم الختام بعمل وجبة حلويات وفواكه(بريك)

3ـ التقاط صور جماعية.

11/ الذهاب والعودة للمخيم:ـ تم توفير مركبات لجميع المشاركين (كوسترات ورفات) لجبلهم من مناطق تواجدهم( خانكى، كبرتو، شاريا والمناطق التابعة لشيخان وبعدرا) حيث تجمعوا جميعا في شاريا اثناء الذهاب للمخيم وفي العودة تم الترتيب بحيث قام السيارات بايصال الجميع الى المناطق التي اتوا منها.

12/ الكادر الاداري: انا الكاتب كنت احد اعضاء الكادر الاداري لمخيم العام الماضي وفي هذا العام ايضا كنت برفقة زملاء اعزاء( استاذ صلاح حسن، استاذ بير شيرو جوقي، دكتور منيب سيدو والاخت العزيزة ديارين شيخ خديدا)

ختاما اشكر الاستاذ مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان على الدعم اللامحدود للايزدية عامة ولمركز لالش خصوصا ولهذا المخيم بالكامل وايضا لمؤسسة بارزاني الخيرية على الاتاحة لشبابنا في المشاركة بهكذا مخيمات رائعة ولمركز لالش على التنسيق والعمل من اجل كافة شرائح مجتمعنا وخاصة الشباب والخريجين وايضا لكادر العمل في المخيم من الاداريين والحرفيين والمهنيين والاعلام وشكر خاص للمشاركين والمشاركات جميعا لما اعطوا للمخيم الرونق الجميل بتعاملهم وانضباطهم وابداعاتهم المميزة حيث كان بينهم اطباء وفنانين وصيادلة ومحامين ورياضيين وتدريسيين والكادر الوسطي وما شاكل ذلك ومن خلالها كان الاكتفاء الذاتي العنوان الابرز في تمشية اغلب مهام لجان المخيم، وشكر خاص للاخ العزيز رواج حاجي بارزاني مدير المخيم الذي اعطى للمخيم الروح والجمال من خلال تعامله وتفانيه في العمل والمشاركة الفعالة، والشكر موصول لزملائي الأعزاء في الادارة لما ابدوا من بلاءا حسنا منذ اللحظات الاولى من المخيم الى النهاية وايضا الشكر للاساتذة ناظم هركي ومحما خليل وفيان دخيل على الهدايا التي قدموها للمشاركين.

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