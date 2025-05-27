لالش بورك يزود مركز امتحاني في خانك بالماء والعصائر

اعلام لالش سنوني

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش سنوني ومكاتبه، قام مكتب لالش بورك في یوم الثلاثاء الموافق 27 أيار 2025 بتزوید المركز الامتحاني (مركز الامتحاني للدراسة الابتدائية) لمدرسة خانك الاولى المختلطة للنازحين في مخيم خانكي بالماء وبعض العصائر و مستلزمات اخرى.

لقد كان هناك نقص في الماء في مركز الامتحاني بعد التحدث مع احد المعلمين المشرفين في المركز، وتمت الموافقة على ايصال الاحتياجات اليهم . لقد شكروا مركز لالش و ايضا بعد الامتحان ارسلوا الشكر و التقدير الينا من قبل مشرفة المركز. لقد انتهت الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية.

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