لالش ١٤ ته باخي يختتم بطولة كروية في ذكرى تاسيس مركز لالش

بمناسبة ذكرى تأسيس مركز لالش دهوك، وبتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٥ و بحضور جمع غفير ، اقيمت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم و التي نظمها مكتب لالش ١٤ ته باخي في ملعب شاريا.

و قد شارك في البطولة التي استمرت (١٥) يوما، (٨) فرق ، حيث تاهل فريقي كرعزير و فريق شاريا الى المباراة النهائية.

و استطاع فريق كرعزير من تحقيق الفوز على شاريا بنتيجة ٤ اهداف مقابل هدفين.

و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني بالإضافة إلى لجنة التحكيم و افضل لاعب وافضل حارس وهداف البطولة من قبل مكتب لالش ١٤ ته باخي.

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