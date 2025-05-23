مكتب لالش دووكري يختتم دوري التنس الارضي

اعلام لالش سنوني

ضمن الفعاليات والنشاطات المختلفة لمركز لالش سنون حيث كان ختام السنة الدراسية في مدرسة دووكري للبنين مختلفا بعد جهد وتعب في أداء الامتحانات حيث نظم مكتب لالش دووكري دوري التنس الارضي في المدرسة المذكورة أعلاه.

وكانت المباراة النهائية في نهاية السنة الدراسية بين الصف الثاني للبنين والصف الثاني للبنات حيث تمكن الصف الثاني للبنين من احراز اللقب وسط أجواء جميلة للحضور وفي الختام كان مسكها توزيع الجوائز على الفريقين والحكام من قبل الكادر التدريسي الذين شكروا هذه المبادرة الجميلة.

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