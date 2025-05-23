مايو 24, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مكتب لالش دووكري يختتم دوري التنس الارضي 

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
6 مشاهدات

مكتب لالش دووكري يختتم دوري التنس الارضي

اعلام لالش سنوني
ضمن الفعاليات والنشاطات المختلفة لمركز لالش سنون حيث كان ختام السنة الدراسية في مدرسة دووكري للبنين مختلفا بعد جهد وتعب في أداء الامتحانات حيث نظم مكتب لالش دووكري دوري التنس الارضي في المدرسة المذكورة أعلاه.

وكانت المباراة النهائية في نهاية السنة الدراسية بين الصف الثاني للبنين والصف الثاني للبنات حيث تمكن الصف الثاني للبنين من احراز اللقب وسط أجواء جميلة للحضور وفي الختام كان مسكها توزيع الجوائز على الفريقين والحكام من قبل الكادر التدريسي الذين شكروا هذه المبادرة الجميلة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 119

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi