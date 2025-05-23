مكتب لالش خانصور يختتم دورة تعليمية في مادة الرياضيات

من دواعي سرورنا أن نُعلن عن اختتام الدورة التعليمية في مادة الرياضيات (المراجعة المركزية) لطلبة السادس الإعدادي.

لقد سعينا من خلال هذه الدورة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة، تعزز من قدرات الطلبة وتدفعهم نحو الجاهزية الكاملة لتحقيق طموحاتهم العلمية، إذ نضعهم على رأس أولوياتنا في برامجنا التأهيلية.

نتقدم بخالص الشكر إلى مؤسسة البارزاني الخيرية على تعاونهم المثمر الذي ساهم في إنجاح هذا البرنامج.

معاً نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً لشبابنا الواعد.

22/5/2025

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