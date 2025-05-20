لالش شنكال يكرم 80 من التلميذات الاوائل بمدرسة جم مشكو للبنات

اعلام لالش شنكال

بحضور ممثل المركز وإدارة وأعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة ومجموعة كبيرة من أولياء أمور التلميذات وبمناسبة انتهاء الامتحانات النهائية قام مركز لالش شنكال في يوم الاثنين الموافق 19/5/2025 بتكريم أكثر من (80) من التلميذات بشهادات تقديرية وهدايا رمزية في مدرسة جم مشكو للبنات للدراسة العربية في مخيم جم مشكو للنازحين.

ومن جانبه شكرت إدارة المدرسة مركز لالش شنكال على هذه المبادرة الجميلة ودعم وتشجيع التلميذات ودعم المركز المتواصل للتلاميذ .

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