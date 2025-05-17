مايو 18, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سيبا شيخدرى يكرم الطلبة الاوائل بمدرسة الجزيرة المختلطة

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
13 مشاهدات

لالش سيبا شيخدرى يكرم الطلبة الاوائل بمدرسة الجزيرة المختلطة

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه قام مكتب لالش سيبا شيخدرى و ضمن نشاطاته المتنوعة وفي كافة المجالات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و دعماً لطلبتنا الأعزاء في سيبا شيخدرى في مدرسة الجزيرة الثانية المختلطة بتاريخ 17/05/2025 بتقديم الهدايا للطلبة الاوائل ليكون حافزاً لهم و دعماً معنوياً بسيطاً في إكمال مسيرتهم الدراسية و العلمية.

و نتقدم بجزيل الشكر الى إدارة المدرسة و لكادرهم التدريسي لتعاونهم المستمر في خدمة الطلبة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 132

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi