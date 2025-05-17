مايو 18, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش زورافا يقدم طقم دريس لفريق نجوم زورافا الرياضي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
6 مشاهدات

لالش زورافا يقدم طقم دريس لفريق نجوم زورافا الرياضي

اليوم السبت المصادف  17/5/2025، وفي لفتة دعم وتشجيع للفئة الشابة والأنشطة الرياضية، قام مكتب لالش زورافا بتقديم طقم دريس رياضي باسم فريق نجوم زورافا الرياضي، وذلك بحضور مدير المكتب وعدد من لاعبي الفريق.

وقد عبّر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم العميق لمكتب لالش زورافا على هذه المبادرة الكريمة والدعم المستمر الذي يقدمه المكتب لشباب المنطقة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الروح الرياضية والانتماء المجتمعي.


facebookShare on Facebook
Post Views: 114

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi