لالش زورافا يقدم طقم دريس لفريق نجوم زورافا الرياضي

اليوم السبت المصادف 17/5/2025، وفي لفتة دعم وتشجيع للفئة الشابة والأنشطة الرياضية، قام مكتب لالش زورافا بتقديم طقم دريس رياضي باسم فريق نجوم زورافا الرياضي، وذلك بحضور مدير المكتب وعدد من لاعبي الفريق.

وقد عبّر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم العميق لمكتب لالش زورافا على هذه المبادرة الكريمة والدعم المستمر الذي يقدمه المكتب لشباب المنطقة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الروح الرياضية والانتماء المجتمعي.





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