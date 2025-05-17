لالش شنكال يكرم الطلبة الأوائل في مدرسة خانك للبنات/ الدراسة العربية

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، قام مركز لالش شنكال في يوم الجمعة الموافق 2025/5/16 وبمناسبة توزيع نتائج الأمتحانات النهائية لسنة الدراسة 2024 – 2025 بتكريم الطلبة الأوائل بشهادات تقديرية وهدايا رمزية في مدرسة خانك للبنات/ الدراسة العربية وبحضور إدارة المدرسة والكادر التدريسي و رئيس مجلس الأباء و وفد من مركز لالش شنكال.

وقد شكرت إدارة المدرسة جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه في دعمهم المتواصل لشريحة الطلبة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية