مايو 18, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش سنوني ينسق مع مفوضية الانتخابات

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش سنوني ينسق مع مفوضية الانتخابات

بغية التهيء للانتخابات البرلمانية في العراق المزمع اجرائها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي ومن اجل عدم هدر اصوات اهلنا اينما كانوا كحق شرعي،

لذا قام مركز لالش فرع سنوني بالتنسيق مع فرق المفوضية العليا للانتخابات في دهوك ونينوى لتسجيل الشباب غير المسجلين ممن اكتسبوا شرعية المشاركة في الانتخابات من خلال شمول اعمارهم وايضا تحديد وتثبيت الاماكن التي سيدلون باصواتهم فيها للعوائل والاشخاص الذين لم يعودوا لحد الآن لديارهم الاصلية وقد تم شمول اكثر من الف شخص لحد يوم الجمعة المصادف 2025/5/16 بعد مرور اسبوعان من العملية والتي ستستمر لمدة شهر تقريبا في قاعة لالش شاريا 2.

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