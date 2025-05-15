لالش شنكال يكرّم الطلبة المتميزين في ثانوية القدس
اعلام لالش شنكال
بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٥ و بعد حصول نخبة من الطلبة على معدلات جيدة مكنتهم من الإعفاء في جميع المواد الدراسية . قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه بزيارة ثانوية القدس في مجمع تلقصب ضمن قضاء شنكال. و استقبل من قبل إدارة الثانوية .
حيث قدم مركز لالش شنكال شكره وتقديره إلى إدارة المدرسة و أعضاء الهيئة التدريسية لما بذلوه من جهود جبارة خلال العام الدراسي .
وخلال هذه الزيارة تم تكريم الطلبة ممن تمكنوا من الإعفاء في جميع المواد الدراسية بشهادات تقديرية و هدايا رمزية . كما تم تكريم إدارة المدرسة و أعضاء الهيئة التدريسية أيضا. بالإضافة الى توجيه الشكر والامتنان لهم .
من جانبه شكرت إدارة المدرسة هذه الالتفاتة الجميلة من مركز لالش شنكال و مكاتبه و تمنت للمركز دوام التوفيق والنجاح.
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