مكتب لالش سيبا شيخدري يكرم الطلبة الاوائل

اعلام لالش شنكال

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه قام مكتب لالش سيبا شيخدرى و ضمن نشاطاته المتنوعة وفي كافة المجالات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و دعماً لطلبتنا الأعزاء في سيبا شيخدرى في مدرسة الجزيرة الخامسة المختلطة بتاريخ 14/05/2025 بتقديم الهدايا للطلبة الاوائل ليكون حافزاً لهم و دعماً معنوياً بسيطاً في إكمال مسيرتهم الدراسية و العلمية.

و نتقدم بجزيل الشكر الى إدارة المدرسة و لكادرهم التدريسي لتعاونهم المستمر في خدمة الطلبة.

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