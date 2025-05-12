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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

محلية برايتي تكرّم مكتب لالش تل قصب تثمينا لجهوده المتنوعة

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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محلية برايتي تكرّم مكتب لالش تل قصب تثمينا لجهوده المتنوعة

بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ قام وفد من مكتب لالش تل قصب بزيارة إلى اللجنة المحلية برايتي التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث كان في استقبالهم الأستاذ خضر غانم، مسؤول اللجنة.

وخلال الزيارة، تم تكريم وفد المكتب بشهادة تقديرية، وذلك تثميناً للجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء المكتب في تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية.
بدوره، عبّر وفد مكتب لالش تل قصب عن شكره وامتنانه للجنة المحلية على هذا التكريم، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون والتواصل في خدمة المجتمع.


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