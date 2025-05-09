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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تكريم الطلبة المتميزين في ثانوية الوليد في مجمع تلبنات

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تكريم الطلبة المتميزين في ثانوية الوليد في مجمع تلبنات

اعلام لالش شنكال
بتاريخ ( ٨ / ٥ / ٢٠٢٥ ) بعد حصول نخبة من الطلبة على معدلات جيدة مكنتهم من الإعفاء في جميع المواد الدراسية . قام وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه بزيارة ثانوية الوليد في مجمع تلبنات ضمن قضاء شنكال. و استقبل من قبل إدارة الثانوية .

حيث قدم مركز لالش شنكال شكره وتقديره إلى إدارة المدرسة و أعضاء الهيئة التدريسية لما بذلوه من جهود جبارة خلال العام الدراسي .
وخلال هذه الزيارة تم تكريم( ١٤ ) طالب وطالبة ممن تمكنوا من الإعفاء في جميع المواد الدراسية بشهادات تقديرية و هدايا رمزية . كما تم تكريم إدارة المدرسة و توجيه الشكر والامتنان لهم .
من جانبه شكرت إدارة المدرسة هذه الالتفاتة الجميلة من مركز لالش شنكال و مكاتبه و تمنت للمركز دوام التوفيق والنجاح.

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