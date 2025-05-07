مايو 08, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

محاضرة حول مخاطر المخدرات في مدرسة مخيم جم مشكو /2

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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محاضرة حول مخاطر المخدرات في مدرسة مخيم جم مشكو /2

بتاريخ 7 / 5 / 2025 و من ضمن نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه، و اسهاما من المركز لتوعية الجماهير عامة والفئة الشبابية خاصة حول مخاطر الانجراف نحو تعاطي المخدرات بأنواعها و ضرورة الابتعاد عنها

أقام مكتب لالش تل قصب متمثلة بمسؤولها الأستاذ خلف ازدين و الست هيفاء حسن ممثلة عن منظمة Pdo بإلقائهم المحاضرة حول مخاطر تعاطي المخدرات و آثارها النفسية والاجتماعية و حتى الاقتصادية على سلوكيات و حياة الإنسان.
و قد تم إلقاء المحاضرة في مدرسة مخيم جم مشكو /2 وحضر المحاضرة مجموعة من الطلاب من كلا الجنسين.

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