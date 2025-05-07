لالش كرعزير يُكرّم أوائل إعدادية القحطانية الثانية المختلطة بحضور جماهيري واسع

بتاريخ 6 مايو 2025، قام مكتب لالش كرعزير بتكريم (36)طالباً وطالبة من المتفوقين الأوائل وطلبة الإعفاء العام في مدرسة إعدادية القحطانية الثانية المختلطة، وذلك بحضور جمع غفير من أولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وألقى مدير المدرسة كلمة خلال الحفل أشاد فيها بدور مكتب لالش كرعزير ودعمه المستمر للطلبة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في تحفيز الطلبة على التفوق والتميز.

يأتي هذا التكريم في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المكتب لدعم العملية التعليمية وتشجيع الطلبة المبدعين في المنطقة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية