مايو 08, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام دوري كرة القدم لطلبة اعدادية سيبا شيخ خدري المختلطة

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
8 مشاهدات

اختتام دوري كرة القدم لطلبة اعدادية سيبا شيخ خدري المختلطة

من نشاطات مركز لالش شنگال الثقافي والاجتماعي.. اقيم في يوم الاحد ٢٠٢٥/٥/٤ ختام دوري كرة القدم لطلبة اعدادية سيبا شيخ خدري المختلطة.

وفاز فريق الصف الرابع الاعدادي على فريق الصف السادس العلمي ب (5)اهداف مقابل (4)وذلك في الملعب الخماسي في مجمع الجزيرة (سيبا شيخ خدري).

وفي نهاية المبارة تم تكريم الفريقين الفائزين الاول والثاني وكذلك افضل لاعب. كما تم تكريم جميع اللاعبين بمداليات تشجيعا لهم للمشاركة في الرياضة ولاداء دور افضل مستقبلا.

facebookShare on Facebook
Post Views: 117

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi