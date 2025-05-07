اختتام دوري كرة القدم لطلبة اعدادية سيبا شيخ خدري المختلطة

من نشاطات مركز لالش شنگال الثقافي والاجتماعي.. اقيم في يوم الاحد ٢٠٢٥/٥/٤ ختام دوري كرة القدم لطلبة اعدادية سيبا شيخ خدري المختلطة.

وفاز فريق الصف الرابع الاعدادي على فريق الصف السادس العلمي ب (5)اهداف مقابل (4)وذلك في الملعب الخماسي في مجمع الجزيرة (سيبا شيخ خدري).

وفي نهاية المبارة تم تكريم الفريقين الفائزين الاول والثاني وكذلك افضل لاعب. كما تم تكريم جميع اللاعبين بمداليات تشجيعا لهم للمشاركة في الرياضة ولاداء دور افضل مستقبلا.

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