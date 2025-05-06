مركز لالش: توزيع المنحة الشهرية لرئيس حكومة إقليم كوردستان على الناجين الإيزيديين

أعلن مركز لالش الثقافي والاجتماعي عن بدء توزيع المنحة المالية الشهرية المقدمة من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، للإيزيديين الناجين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، لشهر نيسان / أبريل 2025.

وبحسب بيان صادر عن المركز، ستجري عملية توزيع المساعدات المالية في عدة مناطق وفق الجدول التالي:

– يوم الخميس 8 أيار 2025 في مجمع شاريا – مركز لالش.

– يوم الجمعة 9 أيار 2025 في ناحية خانكي – قاعة لالش / قصر إيزدين.

– يوم السبت 10 أيار 2025 في مجمع ديرابون – قاعة لالش.

– كما ستتم عملية التوزيع في قضاء شێخان – قاعة لالش يوم الجمعة 9 أيار 2025.

ووفقاً للمركز، ستبدأ عملية التوزيع في جميع المواقع المحددة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

كما ستتواصل عملية التوزيع يومي الأحد والاثنين 11 و12 أيار 2025 في مقر مركز لالش بمحافظة دهوك، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.

وكان سعيد جردو، رئيس مركز لالش، قد أعلن في وقت سابق أن هذه المساعدة المالية تشمل جميع المواطنين الإيزيديين الذين تم تحريرهم من قبضة داعش، حتى أولئك الذين غادروا البلاد بعد إنقاذهم.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الدعم المالي للإيزيديين المحررين من داعش انطلق بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تموز 2024، وبدأ تطبيقه فعلياً في آب من العام ذاته، ولا يزال مستمراً حتى الآن. ويغطي المشروع أكثر من 3500 شخص من الناجين، في إطار جهود الحكومة لدعمهم نفسياً واقتصادياً بعد معاناتهم مع الإرهاب.

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