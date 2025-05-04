مايو 05, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال ومكاتبه: إختتام دورة في اللغة الأنكليزية والرياضيات والتربية الأساسية في مخيم خانك 

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال ومكاتبه: إختتام دورة في اللغة الأنكليزية والرياضيات والتربية الأساسية في مخيم خانك 

ضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، في يوم السبت الموافق 2025/5/3 قام مركز لالش شنكال ومكتب لالش كرزرك وبالتعاون مع المنظمة الكندية (Many Give Away Blankets Of Hope ) بأختتام دورة في اللغة الأنكليزية والرياضيات والتربية الأساسية في مخيم خانك للفئات العمرية من 4 سنوات إلى 14 سنة والبالغ عددهم 70 طالب وطالبة.

وقد شكر المشاركون جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه بأفتتاح هكذا دورات.

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