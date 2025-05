لالش شنكال ومكاتبه: إختتام دورة في اللغة الأنكليزية والرياضيات والتربية الأساسية في مخيم خانك

ضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، في يوم السبت الموافق 2025/5/3 قام مركز لالش شنكال ومكتب لالش كرزرك وبالتعاون مع المنظمة الكندية (Many Give Away Blankets Of Hope ) بأختتام دورة في اللغة الأنكليزية والرياضيات والتربية الأساسية في مخيم خانك للفئات العمرية من 4 سنوات إلى 14 سنة والبالغ عددهم 70 طالب وطالبة.

وقد شكر المشاركون جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه بأفتتاح هكذا دورات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية