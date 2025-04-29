أمير الإيزيديين يدعو لمنح المكون دوراً أكبر في الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان

أكد أمير الإيزيديين حازم تحسين بك، على أهمية انعقاد المؤتمر العلمي الأكاديمي على هذا المستوى، في التعريف بالمكون الإيزيدي، وتاريخه وجغرافيته وتراثه، في كوردستان والعراق والعالم.

وجاء ذلك، في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الدولي الأول للإيزديديين في جامعة دهوك.

ودعا الأمير في كلمته، إلى أن يكون للإيزيديين دور كبير في الحكومة المقبلة ومنحهم مناصب مهمة، وقال “منذ تأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني دعما مستمرا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي”.

وأضاف أن “هذا المركز استطاع خلال السنوات الأخيرة تقديم خدمات جيدة جداً للإيزيديين”.

وبرعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ينعقد اليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025، المؤتمر العلمي الدولي الأول للمكون الإيزيدي، في إقليم كوردستان، ويستمر على مدى يومين.

المؤتمر يتمحور حول، (الديانة، التراث، وتاريخ وجغراقية) المكون الإيزيدي.

ويقام المؤتمر بتنظيم من مركز لالش الثقافي والاجتماعي وجامعة دهوك ويستمر لمدة يومين، من 29 إلى 30 أبريل ،2025 في مركز المؤتمرات بجامعة دهوك.

ويعد هذا المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإيزيديين وستناقش خلاله عشرات الأبحاث المتعلقة بالديانة الإيزيدية، ويشارك فيه باحثون من 11 دولة.

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