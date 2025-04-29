فيان دخيل: الحكومة العراقية أهملت ملف الإيزيديين

أشارت النائبة فيان دخيل، إلى أن الحكومة العراقية أهملت ملف الإيزيديين.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الدولي الأول، للكورد الإيزيديين في جامعة دهوك، اليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025.

وقالت دخيل، العراقيون في الجنوب، لم يكونوا يعرفون من هم الإيزيديين، وعندنا عرفت نفسي كنائب إيزيدي، كانوا يتسائلون ما هي الإيزيدية، حتى عام 2014، تعرفوا على الإيزيديين بسبب الإبادة الجماعية والاختطاف الذي تعرضوا له، لكن لا يهم من هم الإيزيديون وما هو وضعهم، المهم هو منحهم حقوقهم.

وتابعت: “وفي عام 2005، صاغ الرئيس بارزاني الدستور وأكد على ضرورة إدراج اسم الإيزيديين في الدستور”، كما أشارت إلى أهمية المؤتمر في التعرف بالإيزديين.

وبرعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، انعقد اليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025، المؤتمر العلمي الدولي الأول للمكون الإيزيدي، في إقليم كوردستان، ويستمر على مدى يومين.

المؤتمر يتمحور حول، (الديانة، التراث، وتاريخ وجغراقية) المكون الإيزيدي.

ويقام المؤتمر بتنظيم من مركز لالش الثقافي والاجتماعي وجامعة دهوك ويستمر لمدة يومين، من 29 إلى 30 أبريل ،2025 في مركز المؤتمرات بجامعة دهوك.

ويعد هذا المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإيزيديين وستناقش خلاله عشرات الأبحاث المتعلقة بالديانة الإيزيدية، ويشارك فيه باحثون من 11 دولة.

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