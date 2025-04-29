وزير داخلية كوردستان: نريد سلطة شرعية لإدارة شنكال وقوة قانونية لحمايتها

قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025، ” نريد سلطة شرعية لإدارة شنكال وقوة قانونية لحمايتها”.

وجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الدولي الأول، للكورد الإيزيديين في جامعة دهوك.

وشارك ريبر أحمد في المؤتمر، ممثلاً عن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث أشار إلى أهمية المؤتمر، مؤكداً أن الديانة الإيزيدية، من الديانات الأصيلة في كوردستان، وتعود جذورها إلى آلاف السنوات”.

وأضاف أن “المعتقدات والثقافة وأسلوب الحياة المتبع حاليًا، لا تُشكل جزءًا لا يتجزأ من هوية الشعب الكوردي فحسب، بل تُشكل أيضًا جزءًا من الصورة الأوسع للحضارة الإنسانية. ووجودها يُثري تنوع روح المقاومة في كوردستان”.

وتابع: في الساعات الأولى من هجوم إرهابيي داعش على سنجار /شنكال، توجهت حكومة إقليم كوردستان إلى نصرة الإيزيديين، و حاربت قوات البيشمركة بشجاعة لا مثيل لها للدفاع عن سنجار وتحريرها ومحيطها، لقد ضحى عدد كبير من أبطال البيشمركة بحياتهم من أجل أرض شنكال المقدسة وستبقى هذه التضحية في قلوب الجميع إلى الأبد.

ومضى في القول: إن تحرير شنكال وحده لا يكفي، يجب إعادة الإعمار وتأمين عودة كريمة للإيزيديين إلى ديارهم من أجل مستقبل عادل”.

وأردف: أن “اتفاقية سنجار التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تم توقيعها بين حكومة إقليم كوردستان والعراق، وتهدف إلى إزالة الميليشيات والجماعات المسلحة غير الشرعية واستعادة سيادة القانون والأمن وتطبيع الأوضاع في المنطقة، هي ضمان تحقيق الاستقرار الدائم في إطار العودة الكريمة والطوعية للنازحين الإيزيديين إلى ديارهم”.

وأكد وزير الداخلية التزام حكومة إقليم كوردستان باتفاقية سنجار، ودعا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها وتنفيذ الاتفاقية؛ لنرى سنجار تحت إدارة محلية شرعية ومحمية بقوة قانونية.

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