أبريل 15, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال ومكاتبه يوزعون سلات غذائية للمتعففين بناحية خانكى

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال ومكاتبه يوزعون سلات غذائية للمتعففين بناحية خانكى

من المبادرات الانسانية والخيرية التي تقدمها مركز لالش شنكال ومكاتبه إلى العوائل المتعففة في المناسبات الدينية والاجتماعية اليوم الاثنين الموافق 4/14 قام مركز لالش شنكال ومكاتبه المتواجدين في ناحية خانكي بتوزيع سلات غذائية على مجموعة من العوائل المتعففة في بناية قاعة قصر يزدين الموقع البديل لمركز لالش شنكال

وبحضور مدير مركز لالش شنكال وأعضاء المركز ومديروا مكتب لالش تل بنات القديمة ومكتب لالش كرزرك ومكتب لالش تل بنات /1 نتمنى للجميع عيدا سعيدا مليئة بالخير والسعادة والسرور.

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