لالش شنكال ومكاتبه يقيمون مسابقة علمية وثقافية بين معلمي مدرسة خانك للبنين

في يوم الأحد الموافق 2025/4/13 قام مركز لالش شنكال وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الأيزيدية بأقامة مسابقة علمية وثقافية بين معلمي مدرسة خانك للبنين الدراسة العربية في مخيم خانك.

وقد تضمنت المسابقة حقول متنوعة ( معلومات عامة/ اسئلة دينية/ اسئلة رياضية / جغرافية/ تاريخ ) وقد شارك فيها ثلاث فرق من المعلمين وفي ختام تم تكريم جميع المتسابقين وقد شكرت إدارة المدرسة جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه في دعمهم المتواصل لشريحة الطلبة والمعلمين.

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