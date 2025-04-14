أبريل 15, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال ومكاتبه يقيمون مسابقة علمية وثقافية بين معلمي مدرسة خانك للبنين 

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
9 مشاهدات

لالش شنكال ومكاتبه يقيمون مسابقة علمية وثقافية بين معلمي مدرسة خانك للبنين

في يوم الأحد الموافق 2025/4/13 قام مركز لالش شنكال وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الأيزيدية بأقامة مسابقة علمية وثقافية بين معلمي مدرسة خانك للبنين الدراسة العربية في مخيم خانك.

وقد تضمنت المسابقة حقول متنوعة ( معلومات عامة/ اسئلة دينية/ اسئلة رياضية / جغرافية/ تاريخ ) وقد شارك فيها ثلاث فرق من المعلمين وفي ختام تم تكريم جميع المتسابقين وقد شكرت إدارة المدرسة جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه في دعمهم المتواصل لشريحة الطلبة والمعلمين.

facebookShare on Facebook
Post Views: 106

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi