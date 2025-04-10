سينا بطلا على حساب (34) فريقا

اعلام لالش سنوني

بعد شهر كامل من المباريات الحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة لالش سنوني بكرة القدم والتي شارك فيها (34) فريقا رياضيا من مختلف مناطق الايزدية التابعة لمحافظة دهوك بالاضافة الى العديد من مخيمات نازحي شنكال، تم اجراء المباراة النهائية في يوم الاربعاء المصادف 2025/4/9 بمجمع شاريا بين فريقي سينا وبعدرا بعد وصولهما على حساب الفرق الاخرى المشاركة في البطولة وفاز بها فريق سينا بنتيجة (2-1) بحضور نخبة من الرياضيين ورئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش فرع سنوني وجماهير غفيرة من مشجعي الفريقين، وفي الختام تم توزيع العديد من الجوائز على عدد من الاعبين والاشخاص المميزين بالاضافة الى لاعبي الفريقين اللذان وصلا الى المباراة النهائية.

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