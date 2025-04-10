أبريل 11, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

سينا بطلا على حساب (34) فريقا

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
7 مشاهدات

سينا بطلا على حساب (34) فريقا

اعلام لالش سنوني
بعد شهر كامل من المباريات الحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة لالش سنوني بكرة القدم والتي شارك فيها (34) فريقا رياضيا من مختلف مناطق الايزدية التابعة لمحافظة دهوك بالاضافة الى العديد من مخيمات نازحي شنكال، تم اجراء المباراة النهائية في يوم الاربعاء المصادف 2025/4/9 بمجمع شاريا بين فريقي سينا وبعدرا بعد وصولهما على حساب الفرق الاخرى المشاركة في البطولة وفاز بها فريق سينا بنتيجة (2-1) بحضور نخبة من الرياضيين ورئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش فرع سنوني وجماهير غفيرة من مشجعي الفريقين، وفي الختام تم توزيع العديد من الجوائز على عدد من الاعبين والاشخاص المميزين بالاضافة الى لاعبي الفريقين اللذان وصلا الى المباراة النهائية.

facebookShare on Facebook
Post Views: 116

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi