الموسيقى الروحية في الديانة الايزيدية

المحاضرة التي قدمها السيد مهدي حسن

في اليوم الرابع من برنامج “المركب” لمنظمة ميزوبوتاميا، والذي نظمه مكتب لالش في مجمع مهد كانت محاضرة غنية ومهمة تناولت الموسيقى الروحية في الديانة الإيزيدية.

في محاضرته، تحدث السيد مهدي بإسهاب عن أهمية الموسيقى في المعتقدات الإيزيدية، وبدأ بسرد قصة تكوين الإنسان وفقاً للروايات الدينية، مشيراً إلى أن الله أمر بصنع قالب آدم بحضور الملائكة السبعة، لكنه بقي 700 سنة دون أن تسكنه الروح. إلى أن نزل “الدف والشباب” (شاز و قدۆم) وعزفت الملائكة، فدخلت الروح إلى جسد آدم. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الموسيقى مباركة في العقيدة الإيزيدية، وظلت جزءاً أساسياً من الطقوس الدينية والمناسبات المختلفة، مثل:

• الفاتحة (المناسبات الدينية)

• الوفاة (المراسيم الجنائزية)

• الأعياد والمناسبات الروحية

وقد شرح السيد مهدي بتفصيل أهمية الموسيقى ومكانتها المقدسة لدى الإيزيديين، موضحاً كيف أصبحت الموسيقى جزءاً لا يتجزأ من الممارسات الدينية والمجتمعية.

في نهاية المحاضرة، شكر الحضور على اهتمامهم، كما شكر القائمين على تنظيم البرنامج، وخصّ بالشكر مسؤول منظمة ميزوبوتاميا على تقديم هذا الموضوع المهم.

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