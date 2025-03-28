اختتام بطولة كروية في ناحية القحطانية

بمناسبة اعياد نوروز وبتاريخ٢٠٢٥/٣/٢٧ و بحضور جمع غفير ، وجرت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم بين صفوف اعدادية ١٤ ته باخي في ناحية القحطانية و التي نظمها مكتب لالش ١٤ ته باخي.

و قد شارك في البطولة التي استمرت (١٠) يوما، (٨) فرق، حيث تاهل فريقي الصف العاشر و الصف الحادي عشر الى المباراة النهائية .

و استطاع فريق الصف العاشر تحقيق الفوز على الحادي عشر بنتيجة ٢ مقابل ١.

و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني بالإضافة إلى لجنة التحكيم و افضل لاعب وافضل حارس وهداف البطولة من قبل مكتب لالش ١٤ ته باخي.

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