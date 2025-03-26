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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فعاليات المركز وفروعه

مركز لالش شنكال ومكاتبه يكرم 30 طالب وطالبة

التاريخ:
فى :فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش شنكال ومكاتبه يكرم 30 طالب وطالبة

اليوم الأربعاء الموافق 2025/3/26 وبحضور السيد سعيد جردو مطو مسؤول الهيئة العليا لمركز لالش والأستاذ خشو مرزا عطو مسؤول مركز لالش شنكال

قام مركز لالش شنكال ومكتب لالش كرزرك وبالتعاون مع المنظمة الكندية (الكثيرون يعطون بطانيات الأمل ) في قاعة لالش قصر ايزدين الموقع البديل لمركز لالش شنكال بتكريم 30 طالب وطالبة بشهادات تقديرية وهدايا رمزية بمناسبة إختتام دورات في اللغة الأنكليزية والرياضة والكوافير والتي استمرت لمدة شهرين .

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