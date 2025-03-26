مارس 27, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
فعاليات المركز وفروعه

مكتب لالش ١٤ ته باخى يعزز المساحات الخضراء بزراعة 30 شجرة

التاريخ:
فى :فعاليات المركز وفروعه
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مكتب لالش ١٤ ته باخى يعزز المساحات الخضراء بزراعة 30 شجرة

قام مكتب لالش ١٤ ته باخى ، بالتنسيق مع الأهالي، بحملة زراعية تم خلالها غرس 30 شجرة في داخل ناحية القحطانية ، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة مبادرات ينفذها المكتب بشكل دوري، بهدف دعم المشاريع البيئية وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق المستهدفة. وتسهم هذه الجهود في تحسين جودة الهواء، تقليل درجات الحرارة، والحد من التصحر والعواصف الغبارية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد البيئية الأخرى التي توفرها الأشجار للبيئة والمجتمع.
مكتب لالش ١٤ ته باخى

26/3/2025

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