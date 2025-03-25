مارس 26, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فعاليات المركز وفروعه

 مكتب لالش خانصور ينظم مسابقة ثقافية شاملة

التاريخ:
فى :فعاليات المركز وفروعه
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 مكتب لالش خانصور ينظم مسابقة ثقافية شاملة

نُظّمت مسابقة ثقافية شاملة تضمنت (50) سؤالًا في مجالات الثقافة، المجتمع، الأدب، العلوم، التاريخ، الفنون، والرياضة..
شهدت المسابقة مشاركة أكثر من (40) متسابقًا، واختُتمت الفعالية في مركز مؤسسة البارزاني الخيرية، بحضور ممثلي المؤسسة في المخيم، إلى جانب أعضاء مركز دولسا الاجتماعي، وأساتذة من إعدادية جم مشكو، بالإضافة إلى خريجي المعاهد والجامعات.
في ختام المسابقة، تم تكريم الفائزين بجوائز مقدمة من مكتب لالش، مع التأكيد على استمرار تنظيم فعاليات ثقافية مماثلة تحت شعار الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي.
مكتب لالش خانصور
Lalish Center / Sinoni Branch
اثنين / 24-3-2025
زاخو – مخيم جم مشكو للنازحين.

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