مكتب لالش خانصور ينظم مسابقة ثقافية شاملة



نُظّمت مسابقة ثقافية شاملة تضمنت (50) سؤالًا في مجالات الثقافة، المجتمع، الأدب، العلوم، التاريخ، الفنون، والرياضة..

شهدت المسابقة مشاركة أكثر من (40) متسابقًا، واختُتمت الفعالية في مركز مؤسسة البارزاني الخيرية، بحضور ممثلي المؤسسة في المخيم، إلى جانب أعضاء مركز دولسا الاجتماعي، وأساتذة من إعدادية جم مشكو، بالإضافة إلى خريجي المعاهد والجامعات.

في ختام المسابقة، تم تكريم الفائزين بجوائز مقدمة من مكتب لالش، مع التأكيد على استمرار تنظيم فعاليات ثقافية مماثلة تحت شعار الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي.

مكتب لالش خانصور

Lalish Center / Sinoni Branch

اثنين / 24-3-2025

زاخو – مخيم جم مشكو للنازحين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية