انطلاق فعاليات “مركبة التراث” في مجمع مهد بقاعة لالش

أُطلِقَت اليوم الأحد فعاليات “مركبة التراث” في مجمع مهد بقاعة لالش، بالتنسيق مع مكتب لالش مهد، في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث والمحافظة عليه بين الشباب والمجتمع.

جاءت هذه الفعالية التي تُعد رمزًا للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والقوميات، حيث ستستمر حتى يوم الجمعة القادم من الساعة 3:00 إلى 5:00 عصرًا.

تفاصيل البرنامج:

• كلمة الافتتاح: بدأ البرنامج بكلمة للسيد مهدي حسن، مسؤول مكتب لالش مهد، حيث أوضح أهمية التراث في تعزيز الهوية الثقافية وتعزيز قيم التعايش.

• برنامج “مركبة التراث”: قدم الفريق برنامجًا شاملاً عرف فيه الحضور بالمنظمة وأنشطتها، مع تسليط الضوء على مشروع “مركبة التراث” وأهدافه في نشر الوعي التراثي بين الشباب.

• حديث الميسر: تناول الميسر بهنام شمني أهمية المحافظة على التراث ودور الأجيال الجديدة في صونه، مؤكدًا أن التراث يشكل جسرًا بين الماضي والحاضر.

• عرض الفيديو: شمل البرنامج عرض فيديو يوثق أبرز فعاليات “مركبة التراث” خلال عام 2024، مما أتاح للحضور استعراض الإنجازات والتجارب السابقة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز الوعي الثقافي والتراثي، ودعوة للشباب للمشاركة الفاعلة في الحفاظ على التراث الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الهوية المجتمعية.

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