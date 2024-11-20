تقرير عن جلسة نقاشية حول أهمية التعداد السكاني ودعوة المواطنين للعودة إلى مناطقهم الأصلية

شبكة لالش الاعلامية

نظم مكتب لالش في مهد جلسة نقاشية بحضور الأصدقاء، الأعضاء، والمثقفين حول موضوعين رئيسيين.

أهمية المشاركة في التعداد السكاني الوطني، دعوة المواطنين، خاصة المشمولين بالمادة 140 من الدستور العراقي، للعودة إلى مناطق سكنهم الأصلية.

إدارة الجلسة

السيد مهدي حسن، مسؤول مكتب لالش مهد، قاد النقاش مشددًا على أهمية التعداد السكاني كأداة وطنية حيوية تُسهم في فهم التركيبة السكانية العراقية وتوزيعها الجغرافي. كما وجه دعوة خاصة للمواطنين الإيزيديين للعودة إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع المادة 140 من الدستور العراقي، من أجل الحفاظ على حقوقهم والمساهمة في رسم مستقبل أفضل لمناطقهم.

أهمية التعداد السكاني الوطني، جرى استعراض الفوائد الأساسية للتعداد السكاني، التي تشمل، تحسين التخطيط الوطني، بناء قاعدة بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات التنمية، تحديد احتياجات المناطق من البنية التحتية، مثل المستشفيات والمدارس.

و ایضا التوزيع العادل للموارد و توفير معلومات دقيقة تسهم في توزيع الثروات وفرص العمل بشكل منصف و تخصيص ميزانيات المحافظات بناءً على احتياجاتها، تعزيز التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، تحديد نسب الأمية، البطالة، ومستويات التعليم، قياس معدلات الفقر ودراسة الوضع الاقتصادي في مختلف المناطق، تحسين التخطيط العمراني لتلبية احتياجات السكان.

*مداخلات الحضور*

شارك المهندس *عامر* بتقديم عرض مفصل حول آليات التعداد وأهمية تزويد الفرق الجوالة بالمعلومات الدقيقة لضمان نجاح العملية الإحصائية. وناقش الحاضرون بعض الأسئلة المتعلقة بتسجيل أفراد العائلة المقيمين خارج العراق وكيفية تضمينهم في التعداد.

*ختام الجلسة*

اختتم السيد *مهدي حسن* النقاش بتوجيه الشكر للحضور على مشاركتهم الفاعلة واستفساراتهم المهمة، مؤكدًا أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء تقني، بل خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه.

*التوصيات*

– نشر الوعي بأهمية التعداد السكاني عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، تعزيز التعاون بين المواطنين والفرق الجوالة لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة،تشجيع العودة الطوعية للمناطق الأصلية من خلال توفير الخدمات اللازمة ودعم الاستقرار

التالی ختامة، تعتبر هذه الجلسة خطوة فعّالة في تعزيز الوعي الوطني بأهمية التعداد، وتشجيع الجميع على الإسهام في بناء قاعدة بيانات شاملة تخدم العراق وشعبه.

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