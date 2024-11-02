مركز لالش الثقافي يثمّن مسيرة كوردستان24 ويهنئها بالذكرى التاسعة لتأسيسها

أربيل (كوردستان 24)- هنأت الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، اليوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس قناة كوردستان24، نتوجه بأحر التهاني وأطيب التبريكات للمدير العام وجميع العاملين في القناة، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم لخدمة وتطوير الإعلام الكوردي.

نأمل أن تواصلوا الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي، وتقديم المعلومات الدقيقة، مع الاستمرار في لعب دور فاعل ومؤثر في دعم وتطوير الإعلام الكوردي، خدمةً للقضايا القومية والوطنية.

لا شك أن القناة قد أسهمت خلال السنوات الماضية بتقديم خدمات مميزة لجميع مكونات كوردستان بشكل عام، وللإيزيديين على وجه الخصوص.

مبارك مرة أخرى، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي/دهوك

تشرين الثاني 2024

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