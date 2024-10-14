لالش بحزاني يقدم رسالة دعم لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني والمرشحة وشيان خديدة اومو

مركز لالش فرع بحزاني يقدم رسالة دعم لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني والمرشحة وشيان خديدة اومو

دعما لقائمة حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني القائمة 190 قمنا عصر هذا اليوم رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بزيارة مرشحة الحزب الديموقراطي الكوردستاني الست وشيان خديدا اومو خديدة اومو بالرقم 48 في مكتبها في ناحية خانك ، تمنينا لها خلال اللقاء الموفقية والنجاح والفوز في انتخابات برلمان اقليم كوردستان واكدنا مساندتنا القوية لها وللقائمة ، بدورها قدمت الست اوشيان عظيم شكرها وسرورها للزيارة وللدعم والمساندة ..

كل الشكر والتقدير إلى الاخ العزيز شيخ زردشت شيخ شامو مدير ناحية خانك والاخ الغالي الاستاذ عنتر كالو رئيس مركز لالش خانك وجميع من كانوا على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال .. بالتوفيق والنجاح والفوز الساحق لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني وللمرشحة اوشيان خديدة اومو

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